Le temps des rencontres culturelles Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle

Le temps des rencontres culturelles

Espace culturel Larreko 2 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Saint-Pée-sur-Nivelle accueille le Temps des Rencontres Culturelles, un événement printanier dédié à la richesse artistique.

Pendant deux semaines, habitants et visiteurs pourront découvrir une programmation variée mêlant spectacles, arts visuels et savoir-faire, avec des ateliers, démonstrations et animations pour tous les âges.

Cet événement met à l’honneur la convivialité, le partage et la rencontre autour des talents et des expressions artistiques locales.

– Théâtre Bake-Une à Espace culturel Larreko .

Espace culturel Larreko 2 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Le temps des rencontres culturelles

L’événement Le temps des rencontres culturelles Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque