Le Temps des Sorcières Église souterraine Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne

Le Temps des Sorcières Église souterraine Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne vendredi 31 octobre 2025.

Le Temps des Sorcières

Église souterraine Saint-Jean 18 Rue St Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

VENEZ FÊTER HALLOWEEN À L’ÉGLISE SOUTERRAINE D’AUBETERRE-SUR-DRONNE! Du 31 octobre au 2 novembre venez déguisé.es et visitez l’église à prix réduit!

.

Église souterraine Saint-Jean 18 Rue St Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 65 06 eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr

English : Le Temps des Sorcières

COME CELEBRATE HALLOWEEN AT THE UNDERGROUND CHURCH IN AUBETERRE-SUR-DRONNE! From 31st October to 2nd November, come dressed up and visit the church at a reduced price!

German : Le Temps des Sorcières

FEIERN SIE HALLOWEEN IN DER UNTERIRDISCHEN KIRCHE VON ALBETERRE-SUR-DRONNE! Vom 31. Oktober bis zum 2. November können Sie verkleidet kommen und die Kirche zu einem ermäßigten Preis besichtigen!

Italiano : Le Temps des Sorcières

VENITE A FESTEGGIARE HALLOWEEN NELLA CHIESA SOTTERRANEA DI AUBETERRE-SUR-DRONNE! Dal 31 ottobre al 2 novembre, venite vestiti e visitate la chiesa a prezzo ridotto!

Espanol : Le Temps des Sorcières

¡VEN A CELEBRAR HALLOWEEN EN LA IGLESIA SUBTERRÁNEA DE AUBETERRE-SUR-DRONNE! Del 31 de octubre al 2 de noviembre, ven disfrazado y visita la iglesia a precio reducido

L’événement Le Temps des Sorcières Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Sud Charente