Le temps du Soleil, Il Giardino Garnero, Saluzzo

Le temps du Soleil 6 et 7 juin Il Giardino Garnero Cuneo

Visite de jardin uniquement 3 euros. Sans limitations de public. Entrée jardin et cours sur les horloges solaires 15 euros. Maximum 20 personnes sur réservation.Le jardin n’est pas accessible aux personnes ayant des problèmes de marche à cause de la prése

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, il rouvre aux visiteurs l’ancien jardin « Garnero » dans le centre historique de la ville de Saluzzo (CN). Le guetteur, normalement caché aux yeux du public, sera visitable de 14h à 18h.

Au cours des deux jours, il est prévu, pour ceux qui le souhaitent et sur réservation, un mini-cours d’approche du monde des méridiens et des horloges solaires, organisé par l’Arch. Fabio Garnero, gnomoniste de la Solaria Opere. Début du cours à 15h30.

Il Giardino Garnero Via Pusterla 1, Saluzzo Saluzzo 12037 Cuneo Piemonte +393474419063 [{« type »: « email », « value »: « info@solariaopere.eu »}] Le jardin de la maison Garnero, se dresse près des anciens murs de la ville. Un coffre caché à la vue normale des passants, dans lequel on entre par une petite porte ouverte sur les murs médiévaux. Les terrasses en pierre rassemblent maintenant, là où il y avait une ancienne pépinière, une collection botanique qui révèle les passions de Maria Grazia et Fabio, parmi les bien-aimés Hosta, équites et bambous géants. Sur les anciens murs, vous pouvez admirer des centaines de câpres et leur floraison spectaculaire. Le jardin est situé dans le centre historique de la ville. Non accessible aux personnes handicapées. À pied, il est conseillé de se garer aux abords du centre historique. Parking sur la place du Château ou Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi, Piazza Cavour.

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Maria Grazia Quaglia