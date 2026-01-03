France, documentaire, 85 min, Libre Cours et Alter Ego production, en coproduction avec Bip TV, 2023.

En 1940, le gouvernement de Vichy ordonne l’internement de tous les « Nomades » de France. 6 500 Tziganes, pourtant de nationalité française, sont ainsi enfermés dans une trentaine de camps en France, jusqu’à la fin de la guerre. Partant de ces événements historiques, ce film questionne le présent des Tziganes aujourd’hui. Si l’internement durant la Seconde Guerre mondiale marque le paroxysme de l’ostracisme de l’État à leur égard, les politiques actuelles ne sont pas exemptes d’une certaine mise à l’écart des gens du voyage, compromettant de fait l’existence même de ce mode de vie.­

En présence du réalisateur et d’Alain Daumas, président de l’Union françaises des associations tziganes.

En conversation avec Aïda N’Diaye, philosophe et enseignante.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

Cycle autour de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h30 à 18h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

