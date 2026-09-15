Informations pratiques

Le Blanc

Le temps d’un café

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-03-21 16:00:00

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-21

Spectacle familial de marionnettes par la Compagnie la Générale des Mômes, à partir de 6 ans.

En bas de la rue du bout de la ville en face du port, il y a le Café du Coin, tenu par Marcelle, l’incontournable patronne, entourée de Jean et Louis, ses deux garçons de café. Un lieu de passage, de rencontre, d’histoires, où anonymes et habitués se croisent tout au long de la journée.

Un matin, le rideau est tiré. Le café est fermé..

Le Temps d’un café, c’est une invitation aux enfants à plonger dans un univers nostalgique et poétique, mettant en lumière la beauté des instants simples et des moments inattendus. C’est célébrer la vie tout simplement, dans l’authenticité des rencontres et des histoires partagées. C’est une pause à partager entre générations, une créationà l’allure désuète et pourtant d’une actualité troublante. C’est une surprise visuelle qui surprend autant qu’elle émeut. 16 .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

Who says Spanish music or dance says… Flamenco. This music which passes from joy to a cry of despair, tells all the daily life of the gypsies.

L’événement Le temps d’un café Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne