Le temps d’un disque #8 Foire aux disques, vinyles et CD

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Avis aux collectionneur·euses et mélomanes en tout genre, la foire aux disques du Temps Machine revient pour une 8e édition! Au programme des vinyles, CD et cassettes (bien sûr), mais aussi des animations, de quoi se rafraîchir et se restaurer.

Avis aux collectionneur·euses et mélomanes en tout genre, la foire aux disques du Temps Machine revient pour une 8e édition! Au programme des vinyles, CD et cassettes (bien sûr), mais aussi des animations, de quoi se rafraîchir et se restaurer. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attention collectors and music lovers of all kinds: the Temps Machine record fair is back for its 8th edition! On the program: vinyls, CDs and cassettes (of course), but also entertainment, refreshments and food.

L’événement Le temps d’un disque #8 Foire aux disques, vinyles et CD Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37