Le temps d’un portrait – Exposition photo Tendance 19 Paris

Du 14 février au 4 mars 2026, Tendance 19 accueille l’exposition « Le temps d’un portrait : un quartier, mille visages », une exposition photographique participative qui célèbre les habitant·es du quartier à travers des portraits forts et singuliers.

Inspirée des studios photographiques africains des années 1960–1970, l’exposition propose une approche à la fois esthétique et engagée de la photographie, où chaque portrait devient un espace d’expression, de dignité et de représentation. Les participant·es y apparaissent tels qu’ils et elles souhaitent se montrer, révélant la richesse des parcours, des identités et des histoires qui composent le quartier.

Le vernissage aura lieu le samedi 14 février à partir de 16h30, et sera accompagné d’une chorale participative ainsi que d’un concert de Syamka, pour un moment festif et convivial ouvert à toutes et tous.

Pensée comme un temps de rencontre, de partage et de dialogue, cette exposition invite les visiteur·ses à porter un autre regard sur leur territoire et sur celles et ceux qui le font vivre au quotidien.

