Le temps d’un portrait – Exposition photo Tendance 19 Paris
Le temps d’un portrait – Exposition photo Tendance 19 Paris samedi 14 février 2026.
Du 14 février au 4 mars 2026, Tendance 19 accueille l’exposition « Le temps d’un portrait : un quartier, mille visages », une exposition photographique participative qui célèbre les habitant·es du quartier à travers des portraits forts et singuliers.
Inspirée des studios photographiques africains des années 1960–1970, l’exposition propose une approche à la fois esthétique et engagée de la photographie, où chaque portrait devient un espace d’expression, de dignité et de représentation. Les participant·es y apparaissent tels qu’ils et elles souhaitent se montrer, révélant la richesse des parcours, des identités et des histoires qui composent le quartier.
Le vernissage aura lieu le samedi 14 février à partir de 16h30, et sera accompagné d’une chorale participative ainsi que d’un concert de Syamka, pour un moment festif et convivial ouvert à toutes et tous.
Pensée comme un temps de rencontre, de partage et de dialogue, cette exposition invite les visiteur·ses à porter un autre regard sur leur territoire et sur celles et ceux qui le font vivre au quotidien.
Dates : du 14 février au 4 mars 2026
Vernissage : samedi 14 février à partir de 16h30
Lieu : Tendance 19, 143 rue de Crimée, Paris 19e
️ Entrée libre
Une exposition photo participative qui met à l’honneur les visages, les histoires et la diversité d’un quartier, à travers des portraits inspirés des studios photographiques africains. Un projet sensible et collectif à découvrir à Laumière.
Le samedi 14 février 2026
de 16h30 à 20h00
gratuit
Tous publics, entrée libre !
Réservation conseillée pour nous permettre de vous accueillir au mieux.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T17:30:00+01:00
fin : 2026-02-14T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T16:30:00+02:00_2026-02-14T20:00:00+02:00
Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Métro Laumière Ligne 5 ou bus 60Paris
https://www.tendance19.fr/collect/description/670957-z-vernissage-le-temps-d-un-portrait-14-fevrier +33769129216 tendanceparis19@gmail.com
Afficher la carte du lieu Tendance 19 et trouvez le meilleur itinéraire