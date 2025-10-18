Le temps d’un week-end, les artistes de Moutiers-au-Perche exposent Salle polyvalente Moutiers-au-Perche

Le temps d’un week-end, les artistes de Moutiers-au-Perche exposent à la salle polyvalente. Tanguy Kan, Nysha Premkumar Kawane, Brigitte Cordier, Laure Graves, Aurore Garel, André Jacq, Marylis Cogo, Sylvie Guibet, Sandrine Sicre, Johanna Gilbert Sparks, Marinette Garel.

Le samedi à 16 heures improvisations musicales

Le dimanche de 10h à 13h Bistrot de la Passerelle

Une organisation de l’association Orgue et Patrimoine Monastériens. .

Salle polyvalente Rue Auguste Colas Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

