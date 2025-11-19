Le temps d’une histoire Cholet
Le temps d’une histoire Cholet mercredi 19 novembre 2025.
Le temps d’une histoire
Rue Travot Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-11-19 16:45:00
En partenariat avec le Conservatoire du Choletais
Ouvert à tous les petits amateurs de belles histoires.
Cette séance est organisée dans le cadre des Journées des Droits de l’Enfant. .
Rue Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 41 mediatheque@agglo-choletais.fr
