Le temps d’une triple croche D’Ariane Dumont-Lewi Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône jeudi 11 décembre 2025.

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11 20:15:00

2025-12-11

Un violon, un violoncelle. Deux jeunes femmes, deux voix, deux caractères.

Le temps d’une triple-croche retrace le parcours intime des interprètes de musique classique, éprouvant, émouvant, drôle et inspirant. Un chemin initiatique vers la beauté, une enfance un peu à côté du monde. .

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

