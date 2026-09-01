Informations pratiques

Châteauroux

Le temps fort du Collectif Cies 36

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 09:30:00

fin : 2026-09-26 23:20:00

Date(s) :

2026-09-25

Créé en 2020, le collectif Compagnies 36 réunit une vingtaine de compagnies professionnelles du spectacle vivant implantées dans tout le département de l’Indre, en ville comme en milieu rural.

Théâtre, danse, musique, cirque, marionnette ou chant : cette diversité artistique nourrit un projet commun de création, de transmission et de rencontre avec les publics. Depuis 2021, le collectif organise son Temps fort, un rendez-vous festif et accessible à tous.

Exposition en continu : Les restes humains : Giovanni Ortega, La Bolita Cie, peinture et installation. .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

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English :

After La Chute des anges, Raphaëlle Boitel presents two one-woman shows. The body expresses all the nuances of feminine power, and those of our inner struggles, our dreams, our wounds?

L’événement Le temps fort du Collectif Cies 36 Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme