Le Temps Passé Les Combes

Le Temps Passé Les Combes samedi 20 septembre 2025.

Le Temps Passé

Eglise, Remonot et Grotte Les Combes Doubs

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Exposition « Le Temps Passé ».

Dans les églises de Les Combes, Remonot et de la Grotte église, venez découvrir des documents, reproductions de cartes postales et photos du temps passé

Un grand merci aux généreux prétoriens. .

Eglise, Remonot et Grotte Les Combes 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 33 27 67 gmarchant.commercial@orange.fr

