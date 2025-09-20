Le Temps Passé Les Combes
Le Temps Passé Les Combes samedi 20 septembre 2025.
Le Temps Passé
Eglise, Remonot et Grotte Les Combes Doubs
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
Exposition « Le Temps Passé ».
Dans les églises de Les Combes, Remonot et de la Grotte église, venez découvrir des documents, reproductions de cartes postales et photos du temps passé
Un grand merci aux généreux prétoriens. .
Eglise, Remonot et Grotte Les Combes 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 33 27 67 gmarchant.commercial@orange.fr
