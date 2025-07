LE TEMPS SUSPENDU Castries

Rue du Château Castries Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

“Le Temps Suspendu” est le fruit de cette exploration méticuleuse. Chaque image est un voyage dans le temps, une pause dans l’oubli, capturant des instants où le temps semble se figer.

Dans le cadre du What A Trip ! Festival et des Journées Européennes du Patrimoine

C’est en contemplant ces lieux oubliés que j’ai découvert la beauté dans la décadence, une esthétique brute et authentique. Les jeux de lumière mettent en lumière la résilience des structures délabrées, tandis que les détails capturés racontent des récits silencieux de vies passées.

“Le Temps Suspendu”, vous invite à vous perdre dans ces scènes figées, à ressentir l’émotion contenue dans chaque cliché. Chaque photographie est une fenêtre ouverte sur des mondes abandonnés, un témoignage visuel du passage du temps.

Ces clichés aspirent à évoquer une réflexion sur l’éphémère de notre existence et une expérience sensorielle entre les frontières du passé et du présent.

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2025 (week-end du patrimoine)

de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

suspended Time? is the fruit of this meticulous exploration. Each image is a journey through time, a pause in oblivion, capturing moments when time seems to stand still.

German :

le Temps Suspendu? ist das Ergebnis dieser sorgfältigen Erkundung. Jedes Bild ist eine Reise durch die Zeit, eine Pause vom Vergessen, die Momente einfängt, in denen die Zeit stillzustehen scheint.

Italiano :

suspended Time? è il frutto di questa meticolosa esplorazione. Ogni immagine è un viaggio nel tempo, una pausa nell’oblio, che cattura momenti in cui il tempo sembra essersi fermato.

Espanol :

tiempo suspendido? es el fruto de esta meticulosa exploración. Cada imagen es un viaje en el tiempo, una pausa en el olvido, que captura momentos en los que el tiempo parece detenerse.

