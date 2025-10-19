Le Temps Suspendu d’automne Saint-Benoît-du-Sault

Impasse du Nord Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-20

2025-10-19

Le Temps suspendu saluera la venue de l’automne en proposant une série de deux concerts. Les spectateurs pourront se laisser emporter par les raffinements du théâtre, de la littérature et du voyage, sans oublier la musique baroque.

Au programme: le dimanche, Un Voyage avec Erard, Néphèli Delbano, harpe solo.

Bach, Scarlatti, Rameau Britten et airs anglais populaires sur une Harpe Erard ranscriptions baroques et œuvres originales sur un instrument rare d’époque restauré.

Le lundi, Automn Woods, musiques irlandaises et écossaises par le Smocky House Quintet. Airs d’Angleterre, d’Irlande & d’Ecosse, pour fêter l’automne, la poésie et la joie celte et le lancement du Label Le Temps Suspendu, par le Smoky House quintette. Maud Subert, chant; Julia Campens, violon; Stanley Smith, viole de gambe; Adrien Alix, contrebasse; Raphaël Mas, percussions. 10 .

Impasse du Nord Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 50 55 59 contact@letempssuspendu.fr

