Le temps suspendu Salle Equinoxe Savenay
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
24 janvier 2026 14:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Le Quatuor voce, accompagné du violoncelliste François Girard, interprète le Quintette à deux violoncelles en ut majeur D.965 de Schubert. Inspiré par Mozart, Schubert y explore une profondeur expressive exceptionnelle, repoussant les limites du lyrisme et de la musique de chambre.
Tarif 8€ et 2€ pour les de 18 ans. .
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr
