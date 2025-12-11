Le temps suspendu Salle Equinoxe Savenay

Le temps suspendu

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le Quatuor voce, accompagné du violoncelliste François Girard, interprète le Quintette à deux violoncelles en ut majeur D.965 de Schubert. Inspiré par Mozart, Schubert y explore une profondeur expressive exceptionnelle, repoussant les limites du lyrisme et de la musique de chambre.

Tarif 8€ et 2€ pour les de 18 ans. .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

English :

L’événement Le temps suspendu Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon