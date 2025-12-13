Le terrifiant marché de l’automne Domaine du Métayer Puyravault

Informations pratiques

Puyravault

Le terrifiant marché de l’automne

Domaine du Métayer 20 rue Pierre François Audry Puyravault Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – EUR

pour les 3-10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Un week-end entre automne, créativité, magie… et petites frayeurs !

Le Domaine du Métayer à Puyravault ouvre ses portes pour un rendez-vous familial avec marché de créateurs, ateliers et animations pour petits et grands.

Restauration sur place.

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Domaine du Métayer 20 rue Pierre François Audry Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com

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English :

A weekend filled with fall, creativity, magic… and a few little scares!

The Domaine du Métayer in Puyravault opens its doors for a family-friendly event featuring an artisans’ market, workshops, and activities for all ages.

Food available on site.

L’événement Le terrifiant marché de l’automne Puyravault a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin