Le Terroir à l’honneur Restaurant l’École Vendoire

Informations pratiques

Vendoire

Le Terroir à l’honneur

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-08

Une semaine consacrée aux canards, volailles et autres produits du Périgord.

Tout fermier et fait maison.

Une sélection de vin locaux viendra accorder votre repas.

Menu expérience 65€ / Menu tradition 40€

Une semaine consacrée aux canards, volailles et autres produits du Périgord. Du magret, de la cuisse rôtie au lard, du foie gras au pineau, des gésiers confits, du magret séché, des rillettes …

Tout fermier et fait maison. Retrouvez également différents produits du terroir comme la noix, le pineau, le cognac, la sauce perigueux sans oublier les légumes du jardin. Menu dégustation dans un cadre champêtre, un petit havre de paix en pleine campagne.

Au jardin pour un cocktail face au coucher de soleil puis sous le preau pour manger, vous serez guides pas a pas pour une experience gustative sans chichi.

Une sélection de vin locaux viendra accorder votre repas.

Menu expérience 65€ / Menu tradition 40€ .

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43

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English :

A week dedicated to duck, poultry, and other products from the Périgord.

All farm-fresh and homemade.

A selection of local wines will complement your meal.

Tasting Menu 65? / Traditional Menu 40?

L’événement Le Terroir à l’honneur Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne