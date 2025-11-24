Le terroriste de Gianfranco De Bosio Le Centre Pompidou-Metz Metz

Le terroriste de Gianfranco De Bosio Le Centre Pompidou-Metz Metz lundi 24 novembre 2025.

Le terroriste de Gianfranco De Bosio

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-11-24 18:30:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Venise, hiver 1943. La Résistance italienne prépare un attentat contre le siège de la Kommandantur allemande. Un homme, surnommé l’Ingénieur, y joue un rôle déterminant. Bien que l’explosion soit meurtrière, elle n’atteint pas les cibles désirées le commandant allemand en réchappe et une prostituée vénitienne y laisse la vie. Le lendemain, les autorités réagissent en menaçant de fusiller des otages si l’Ingénieur ne leur est pas livré.Présentation du film par les étudiants du Master 2 Métiers de la transmission du cinéma et de l’audiovisuel de l’Université de LorraineEn partenariat avec le Festival du Film Italien de Villerupt et l’Université de LorraineTout public

.

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

English :

Venice, winter 1943. The Italian Resistance is planning an attack on the German Kommandantur headquarters. One man, nicknamed the Engineer, plays a decisive role. Although the explosion was deadly, it did not hit the intended targets: the German commander escaped and a Venetian prostitute lost her life. The next day, the authorities react by threatening to shoot hostages if the Engineer is not handed over.Presentation of the film by students in the Master 2 Métiers de la transmission du cinéma et de l’audiovisuel program at the Université de LorraineIn partnership with the Villerupt Italian Film Festival and the Université de Lorraine

German :

Venedig, Winter 1943. Die italienische Widerstandsbewegung plant ein Attentat auf den Sitz der deutschen Kommandantur. Ein Mann, der den Spitznamen « Der Ingenieur » trägt, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Obwohl die Explosion tödlich ist, trifft sie nicht die gewünschten Ziele: Der deutsche Kommandant entkommt und eine venezianische Prostituierte kommt ums Leben. Am nächsten Tag reagieren die Behörden mit der Drohung, Geiseln zu erschießen, wenn der Ingenieur nicht ausgeliefert wird.Präsentation des Films durch Studenten des Masterstudiengangs Métiers 2 de la transmission du cinéma et de l’audiovisuel der Universität LothringenIn Partnerschaft mit dem Festival du Film Italien de Villerupt und der Universität Lothringen

Italiano :

Venezia, inverno 1943. La Resistenza italiana sta pianificando un attacco alla sede della Kommandantur tedesca. Un uomo, soprannominato l’Ingegnere, svolge un ruolo decisivo. L’esplosione, pur essendo micidiale, non colpisce i bersagli previsti: il comandante tedesco fugge e una prostituta veneziana perde la vita. Il giorno dopo, le autorità reagiscono minacciando di sparare agli ostaggi se l’Ingegnere non verrà consegnato loro.Presentazione del film da parte degli studenti del Master 2 Métiers de la transmission du cinéma et de l’audiovisuel dell’Université de LorraineIn collaborazione con il Villerupt Italian Film Festival e l’Université de Lorraine

Espanol :

Venecia, invierno de 1943. La Resistencia italiana planea un ataque contra el cuartel general de la Kommandantur alemana. Un hombre, apodado el Ingeniero, desempeña un papel decisivo. Aunque la explosión es mortal, no alcanza los objetivos previstos: el comandante alemán escapa y una prostituta veneciana pierde la vida. Al día siguiente, las autoridades reaccionan amenazando con fusilar a los rehenes si no les entregan al Ingeniero.Presentación de la película por estudiantes del Master 2 Métiers de la transmission du cinéma et de l’audiovisuel de la Université de LorraineEn colaboración con el Festival de Cine Italiano de Villerupt y la Université de Lorraine

L’événement Le terroriste de Gianfranco De Bosio Metz a été mis à jour le 2025-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ