LE TERRORISTE La Comète Châlons-en-Champagne

LE TERRORISTE La Comète Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

LE TERRORISTE Samedi 20 septembre, 18h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:42:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:42:00

CINÉ APÉRO LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 18H – SÉANCE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LAURENT GALINON, SPÉCIALISTE DU CINÉMA ITALIEN, PUIS D’UN APÉRITIF ITALIEN PROPOSÉ PAR LA COMITIVA — Venise, 1943. La Résistance italienne prépare un attentat contre la Kommandantur allemande. Un homme, surnommé l’Ingénieur, y joue un rôle déterminant. Bien que l’explosion soit meurtrière, elle n’atteint pas les cibles désirées. Les autorités menacent alors de fusiller des otages si l’Ingénieur ne leur est pas livré… Un film extraordinaire sur la résistance.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/791?showId=2779 »}]

Le terroriste – CINÉ APÉRO LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 18H – SÉANCE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LAURENT GALINON, SPÉCIALISTE DU CINÉMA ITALIEN, PUIS D’UN APÉRITIF ITALIEN PROPOSÉ PAR LA COMITIVA — Venis… La Comète LE TERRORISTE