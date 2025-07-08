Le test Sutherland / Expérience immersive Comédie CDN de Reims Reims

Le test Sutherland / Expérience immersive

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

Tout public

Texte Fred Sechet et Adelin Schweitzer • Mise en scène Adelin Schweitzer

Intercal

Inventeur du premier casque de réalité virtuelle, Ivan Sutherland s’en serait brûlé les yeux, entraînant la création d’une organisation aux idées occultes le Mouvement pour l’Extinction Volontaire de la Vue. Imaginez alors que vous participez à une de leur séance de recrutement, qui démarre dans une salle d’examen pour se poursuivre en une déambulation collective. Équipé d’un casque de VR, vous prenez part à une expérience immersive ludique et déroutante. Progressivement, vous expérimentez votre propre aveuglement, et petit à petit se troublent les frontières entre réalité et virtualité. Mêlant théâtre et arts numériques, Le test Sutherland pose un regard critique sur nos sens et notre rapport à l’innovation technologique.

La vision est un trouble, une malédiction. Une perception obsolète et dangereuse. Il est temps de renoncer à la béatitude trompeuse que nous procure les images, notre vue est pervertie. L’œil est notre plus grand ennemi. Cornée, pupilles et iris ne sont plus dignes de confiance. Le cristallin s’est fissuré et le nerf optique est corrompu. Écoutez-moi ! Sentez-moi ! Touchez-moi ! Je suis votre salut. Rejoignez-moi et laisser l’obscurité vous envelopper… Ivan Sutherland (Fred Sechet)

Lieu Comédie (Auditorium & extérieur)

Tout public dès 16 ans

Durée estimée 1h25 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Le test Sutherland / Expérience immersive

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le test Sutherland / Expérience immersive Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne