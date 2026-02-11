Le Test’ival de Parapente 4e édition Base de loisirs du Lac aux Dames Samoëns
Pendant trois jours, testez et rencontrez des marques de parapente dans une ambiance festive en survolant des paysages magnifiques.
Base de loisirs du Lac aux Dames Aire d’atterrissage Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com
English : Test’ival de Parapente 4th edition
For three days, test and meet paragliding brands in a festive atmosphere and while flying over beautiful landscapes.
