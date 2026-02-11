Le Test’ival de Parapente 4e édition Base de loisirs du Lac aux Dames Samoëns

Le Test’ival de Parapente 4e édition

Base de loisirs du Lac aux Dames Aire d’atterrissage Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Pendant trois jours, testez et rencontrez des marques de parapente dans une ambiance festive en survolant des paysages magnifiques.

.

Base de loisirs du Lac aux Dames Aire d’atterrissage Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Test’ival de Parapente 4th edition

For three days, test and meet paragliding brands in a festive atmosphere and while flying over beautiful landscapes.

L’événement Le Test’ival de Parapente 4e édition Samoëns a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Samoëns