Le théâtre à l’épreuve du 7 octobre : « Mode d’emploi pour metteur en scène en temps de guerre » Théâtre de la Concorde Paris mercredi 1 octobre 2025.

Un théâtre d’autofiction lucide et déchiré, qui interroge la responsabilité des artistes face à l’effondrement. Une pièce en résonance directe avec notre engagement au Théâtre de la Concorde pour des récits complexes, politiques, et assumés, même — et surtout — quand ils dérangent.

En 2022, Ido Shaked et Hannan Ishay, deux metteurs en scène israéliens, reçoivent une invitation pour présenter une nouvelle création dans un festival réputé en Europe. Cependant, derrière cette opportunité éblouissante les attend une mission terrifiante : présenter une œuvre. Sur leur patrie névrotique, à moitié folle, en passe de devenir totalitaire, mais néanmoins, en quelque sorte, aimée.

Comment emballer la guerre et le macchiato, l’égocentrisme et la distance cynique, l’espoir et le désespoir, et un gigantesque conflit international dans un format compact et divertissant ?! Comment peuvent-ils aborder l’identité qu’ils portent mais qu’ils peinent à appréhender ? Les deux tentent de naviguer entre culpabilité et condamnation ; Shoah et occupation ; ce qui ne peut jamais être dit et ce qui doit être entendu.

Ido et Hannan commencent alors à affronter cette quête surréaliste lorsque, en pleins préparatifs, le 7 octobre, une guerre ouverte éclate au Moyen-Orient : la catastrophe se déchaîne et la réalité dépasse toute fiction. La mise en scène d’une histoire humoristique, ironique et fictive du Moyen-Orient devient alors un véritable voyage à travers l’une de ses périodes les plus sombres.

Shaked et Ishay jouent sur scène leur propre rôle, recréant le parcours qui les mène à une performance théâtrale qui va et vient de leur vie à la scène. Entre politique, morale, histoire et réalité, ils affrontent leurs positions délicates : en tant qu’Israéliens de gauche face à la catastrophe du 7 octobre; en tant que Juifs israéliens confrontés à la violence déchaîné perpétrés par leur propre peuple, en tant qu’artistes développant leur travail en Europe mais condamnés à créer des spectacles sur un lieu qu’ils ont choisi de quitter. Ils luttent avec le besoin de se ranger du côté des opprimés, mais aussi avec ce vieux désir de se débarrasser de cette culpabilité. Sont-ils en train de capitaliser sur la tragédie ? Peuvent-ils choisir une autre histoire ? La scène semble être l’endroit le plus approprié, peut-être le seul possible, pour poser ces questions aujourd’hui.

SPECTACLE EN ANGLAIS SUR TITRÉ EN FRANÇAIS.

Distribution

Mise en scène et interprétation Hannan Ishay et Ido Shaked

Dramaturgie Idan Rabinovici

Régie générale Clément Dupuy

Production Théâtre Majâz

Coproduction Wortwiege festival, Vienna

Avec le soutien de l’Institut Français à Paris dans le cadre du dispositif IF Export 2025

Le Théâtre Majâz est conventionné par la DRAC Ile-de-France

Dates : les 1, 2, 3 octobre à 19h et 4 octobre à 16h et 19h

Au Théâtre de la Concorde, dans le cadre de la thématique « Vivre à tout prix », Mode d’emploi pour metteur en scène en temps de guerre explore, la responsabilité des artistes face à l’horreur et au chaos. Une autofiction lucide et troublante, où deux metteurs en scène israéliens interrogent, depuis la scène, leur place dans un monde qui vacille. À partir de 14 ans.

Du mercredi 01 octobre 2025 au samedi 04 octobre 2025 :

payant

De 8 à 15 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris