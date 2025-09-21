Le Théâtre, Centre National de la Marionnette de Laval Théâtre de Laval Laval

Le Théâtre, Centre National de la Marionnette de Laval Théâtre de Laval Laval dimanche 21 septembre 2025.

Le Théâtre, Centre National de la Marionnette de Laval Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre de Laval Mayenne

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entrez par l’entrée des artistes et découvrez l’envers du décor, les coulisses de la création, l’histoire et le fonctionnement du Théâtre de Laval. Vous ne verrez plus la façade du 19ème siècle de la même manière.

Une saison avec Le Théâtre

Rencontrez l’équipe pour découvrir les prochains spectacles

+ d’infos : letheatre.laval.fr

Théâtre de Laval 34 Rue de la Paix, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 0243498630 https://letheatre.laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 86 30 »}] Projeté dès 1820, le théâtre de Laval, seul espace dédié aux plaisirs sur la nouvelle traverse est/ouest, voit sa réalisation confiée en 1827 au jeune architecte lavallois Pierre Aimé Renou.

Celui-ci propose alors un plan simple néoclassique avec une façade à 2 niveaux rythmés par des jeux d’arcades en plein cintre à l’étage. L’ensemble des servitudes théâtrales disparaissent derrière un balcon d’attique.

Aménagé pour pouvoir accueillir les projections cinématographiques comme les concerts à partir de 1958, le théâtre lavallois décline lentement jusqu’en 2002, date de sa fermeture définitive.

Au cœur d’un nouveau projet culturel ambitieux, le lieu est alors totalement réaménagée (on ne conserve que la façade) et doté d’une salle de 600 places inaugurée en 2007 par Barbara Hendrix.

Entrez par l’entrée des artistes et découvrez l’envers du décor, les coulisses de la création, l’histoire et le fonctionnement du Théâtre de Laval. Vous ne verrez plus la façade du 19ème siècle de la…

Ville de Laval