LE THEATRE CHEZ SOI COMME TOUT LE MONDE, JE SUIS DIFFÉRENT.E

Côte de la place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Un spectacle touchant et drôle qui célèbre nos différences avec sensibilité et humour, pour faire réfléchir petits et grands sur la richesse de la diversité.Projet porté par le département dans le cadre de la tournée Tous au spectacle .

.

Côte de la place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 21 13

English :

A touching and funny show that celebrates our differences with sensitivity and humour, to get young and old thinking about the richness of diversity.

German :

Ein berührendes und lustiges Schauspiel, das unsere Unterschiede mit Sensibilität und Humor feiert, um Groß und Klein zum Nachdenken über den Reichtum der Vielfalt anzuregen.Projekt, das vom Departement im Rahmen der Tournee Tous au spectacle getragen wird.

Italiano :

Uno spettacolo toccante e divertente che celebra le nostre differenze con sensibilità e umorismo, per far riflettere giovani e meno giovani sulla ricchezza della diversità.Progetto sostenuto dal Dipartimento nell’ambito del tour Tous au spectacle .

Espanol :

Un espectáculo conmovedor y divertido que celebra nuestras diferencias con sensibilidad y humor, para hacer reflexionar a grandes y pequeños sobre la riqueza de la diversidad.Proyecto apoyado por el departamento en el marco de la gira Tous au spectacle .

L’événement LE THEATRE CHEZ SOI COMME TOUT LE MONDE, JE SUIS DIFFÉRENT.E Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2025-11-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE