Le Théâtre d'Angoulême présente sa nouvelle saison ! Médiathèque L'Alpha Angoulême samedi 13 septembre 2025.
Début : Samedi 2025-09-13 16:30:00
L’Alpha accueille le Théâtre d’Angoulême pour une rencontre faite d’échanges et d’images de spectacles, pour découvrir la nouvelle saison théâtrale.
L’Alpha welcomes the Théâtre d’Angoulême for a meeting of minds and images of shows, to discover the new theater season.
Das Alpha empfängt das Théâtre d’Angoulême zu einem Treffen, das aus Austausch und Bildern von Aufführungen besteht, um die neue Theatersaison zu entdecken.
L’Alpha accoglie il Théâtre d’Angoulême per un incontro di menti e immagini di spettacoli, alla scoperta della nuova stagione teatrale.
El Alpha recibe al Théâtre d’Angoulême para un encuentro de mentes e imágenes de espectáculos, para descubrir la nueva temporada teatral.
