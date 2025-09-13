Le Théâtre d’Angoulême présente sa nouvelle saison ! Médiathèque L’Alpha Angoulême

Le Théâtre d’Angoulême présente sa nouvelle saison ! Médiathèque L’Alpha Angoulême samedi 13 septembre 2025.

Charente

Le Théâtre d’Angoulême présente sa nouvelle saison ! Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 16:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

L’Alpha accueille le Théâtre d’Angoulême pour une rencontre faite d’échanges et d’images de spectacles, pour découvrir la nouvelle saison théâtrale.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

L’Alpha welcomes the Théâtre d’Angoulême for a meeting of minds and images of shows, to discover the new theater season.

German :

Das Alpha empfängt das Théâtre d’Angoulême zu einem Treffen, das aus Austausch und Bildern von Aufführungen besteht, um die neue Theatersaison zu entdecken.

Italiano :

L’Alpha accoglie il Théâtre d’Angoulême per un incontro di menti e immagini di spettacoli, alla scoperta della nuova stagione teatrale.

Espanol :

El Alpha recibe al Théâtre d’Angoulême para un encuentro de mentes e imágenes de espectáculos, para descubrir la nueva temporada teatral.

L’événement Le Théâtre d’Angoulême présente sa nouvelle saison ! Angoulême a été mis à jour le 2025-05-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême