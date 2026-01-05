Le théâtre de Caen | RDV Découverte Théâtre de Caen Caen

Le théâtre de Caen | RDV Découverte

Théâtre de Caen Esplanade Jo Trehard Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-02-03 12:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Les visites assurées par le théâtre de Caen permettent de découvrir l’envers du décor, l’accès au plateau, à la cage de scène et aux différents espaces de travail du théâtre.

Les visites assurées par le théâtre de Caen permettent de découvrir l’envers du décor, l’accès au plateau, à la cage de scène et aux différents espaces de travail du théâtre.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Théâtre de Caen Esplanade Jo Trehard Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le théâtre de Caen | RDV Découverte

Visits provided by the Caen Theatre allow visitors to discover the backstage, access to the stage, the stage cage and the various working areas of the theater.

Practical informationAs the number of places is limited, reservations are essential. No…

L’événement Le théâtre de Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Caen la Mer