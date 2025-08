Le Théâtre de la Concorde accueille un huis clos brûlant sur le repli identitaire Théâtre de la Concorde Paris

Le Théâtre de la Concorde accueille un huis clos brûlant sur le repli identitaire Théâtre de la Concorde Paris mardi 14 octobre 2025.

Un KiLLT des Tréteaux de France – une expérience de lecture théâtrale immersive

Création de Magali Mougel – Mise en scène d’Olivier Letellier

Entre théâtre et atelier de lecture, Mauvaise Pichenette ! invite les jeunes à prendre la parole, tout en confrontant les mécanismes insidieux de repli identitaire. Un projet profondément cohérent avec l’ambition du Théâtre de la Concorde : armer les esprits par les mots et faire du théâtre un outil de résistance à la peur.

Quand la parole se libère, le réel bascule.

Dans la cuisine d’une ferme familiale, un dîner tourne à l’affrontement. Anna, jeune apprentie en quête de justice, affronte sa mère et son frère, alors que leur village accueille des mineurs isolés dans l’ancienne colonie de vacances. La tension monte, les mots fusent, les convictions s’entrechoquent. À travers ce huis clos brûlant, Mauvaise pichenette ! explore la montée des discours nationalistes dans nos territoires et ce qu’il en coûte de refuser la haine.

Une création des Tréteaux de France – Centre dramatique national

Texte : Magali Mougel

Mise en scène : Olivier Letellier

Scénographie textuelle : Mélody Champagne & Cerise Guyon

Avec : Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli (en alternance)

Un dîner qui dérape, des mots qui blessent, une jeunesse qui résiste : Mauvaise Pichenette ! fait de la table familiale un champ de bataille idéologique. Pensé comme une lecture immersive et participative, ce huis clos tend un miroir à notre époque et invite les jeunes à ne plus se taire.

Du mardi 14 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

payant

8 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris