LE THÉÂTRE DE LA PESTE (Festival TNB) Le Grand Cordel MJC Rennes

Et si tout, décidément, est affaire de transmission, et si l’amour comme la mort se propage selon la voie épidémique de la contagion émotionnelle, que peut faire aujourd’hui le théâtre de la peste chez les plus jeunes esprits ?

Arthur Nauzyciel, metteur en scène et directeur du TNB, et Patrick Boucheron, chercheur associé au TNB, affrontent cette question de la transmission des générations, du témoignage et de l’archive historique avec les élèves de l’École du TNB. Pendant plusieurs semaines, ils ont mené avec elles et eux un travail de lecture de textes et d’écriture collective, pour faire corps avec l’histoire longue des épidémies. « Évidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle ». Tels étaient les mots de Bernard Chartreux dans Dernières nouvelles de la peste que Jean-Pierre Vincent fit jouer à Avignon en juillet 1983. Peu importe laquelle : de « la peste des Athéniens » de Thucydide à la COVID, en passant par les épidémies de choléra et de sida, ce nouveau théâtre de la peste cherche à prendre langue avec ce qui hante, pour voir venir le temps.

Co-conception : Arthur Nauzyciel

Avec les élèves de la promotion 12 de l’École du TNB

Dans le cadre du programme de post-résidence de la Villa Albertine (New York), en partenariat avec Albertine Foundation

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine