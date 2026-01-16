Le théâtre de Melleroy au rythme des comédies musicales Melleroy
Bibliothèque de Melleroy Melleroy Loiret
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-22 2026-02-28
Nouveau spectacle du théâtre du Melleroy, sur le thème des comédies musicales.
Pour lancer sa saison, le théâtre de Melleroy propose un nouveau spectacle avec 5 représentations en Février. Mêlant chansons, pièces et danses, le thème est annoncé celui des comédies musicales. 5 .
Bibliothèque de Melleroy Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 61
English :
New show from the Théâtre du Melleroy, on the theme of musicals.
