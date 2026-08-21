Le théâtre des possibles, Médiathèque Publique, Saint-Nicolas-de-la-Grave

Informations pratiques

Le théâtre des possibles Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque Publique Tarn-et-Garonne

12 personnes – adultes et ados de + de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

À l’occasion de la 3ᵉ édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques « Biblis en folie », la médiathèque vous invite à pousser les portes de l’imaginaire avec « Le Théâtre des possibles » !

Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30

Atelier animé par Josette Barbier et Françoise Lafforgue

Un moment de découverte, de création et de partage autour du théâtre. À partir de jeux, d’improvisations et de propositions créatives, chacun sera invité à laisser libre cours à son imagination, à inventer, à explorer… et surtout à oser !

L’atelier se clôturera par une petite restitution théâtrale, pour donner vie aux idées et aux créations imaginées au fil de la matinée.

Un moment de partage, de création et de plaisir autour du théâtre, où tout devient possible. Venez tenter l’expérience !

Médiathèque Publique 1 RUE DES ECOLES 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie 0966819425 https://stnicolas82.bibenligne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-stnicolas82.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Médiathèque Publique