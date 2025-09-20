Le théâtre des Salins fête ses 30 ans ! Théâtre des Salins Martigues

Le théâtre des Salins vous ouvre (toutes) ses portes à l’occasion de ses 30 ans et dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Samedi 20 septembre, de 9h à minuit. Gratuit. Réservation obligatoire pour l’atelier et la block-party.

Au programme :

un atelier de projection collective sur l’avenir des lieux culturels,

une conférence-débat sur le lien entre projet architectural et projet culturel avec, notamment, Xavier Fabre, co-architecte du théâtre des Salins et Marion Levy, chorégraphe et directrice de lieu de création

une block-party pour les enfants imaginée par Jann Gallois, chorégraphe

un spectacle « total » cirque et danse dans des endroits inédits du théâtre, cocréé par Nacim Battou chorégraphe et Constance Biasotto, directrice du Bazar palace avec l’école de cirque du Lido de Toulouse.

De la danse avec le conservatoire Picasso de Martigues et le collectif de la Maison de danse Pulsion de Istres

Une soirée DJ jusqu’au bout de la nuit dans un lieu insolite du théâtre

Programme complet et réservation sur les-salins.net

Théâtre des Salins 19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

La scène nationale de Martigues s'attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

La plupart des spectacles se déroulent dans l’une des deux salles du théâtre, mais aussi, par le biais d’événements comme le Train Bleu, à l’extérieur, hors de ses murs, à la rencontre du public.

Théâtre des Salins