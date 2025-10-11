Le Théâtre Emile Loubet le coeur des Cafés ! Parvis du Théâtre Emile Loubet Montélimar

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Le Théâtre Emile Loubet est le cœur du Festival des Cafés retrouvez des rencontres d’auteur, des séances de dédicaces, d’ateliers créatifs en lien avec les auteurs et autrices de cette 30e édition !

Parvis du Théâtre Emile Loubet 1 Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

The Théâtre Emile Loubet is the heart of the Festival des Cafés, where you’ll find meetings with authors, book signings and creative workshops with the authors of this 30th edition!

Das Théâtre Emile Loubet ist das Herzstück des Festival des Cafés: Hier finden Autorentreffen, Signierstunden und kreative Workshops mit den Autoren und Autorinnen der 30. Ausgabe statt!

Il Théâtre Emile Loubet è il cuore del Festival des Cafés, dove potrete incontrare gli autori, assistere a presentazioni di libri e partecipare a laboratori creativi con gli autori che partecipano a questa 30a edizione!

El Théâtre Emile Loubet es el corazón del Festival des Cafés, donde podrá encontrarse con autores, disfrutar de firmas de libros y participar en talleres creativos con los autores que participan en esta 30ª edición

