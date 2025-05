Le théâtre en carton Poisson d’avril – Saint-Laurent, 14 juin 2025 18:00, Saint-Laurent.

Côtes-d’Armor

Le théâtre en carton Poisson d’avril Salle des Fêtes Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

En 1980 dans un petit village de France un couple de paysans se déchire mais reste ensemble par intérêt, ennui ou envie d’embêter l’autre. Tout le village regarde ce combat avec intérêt et tout le village sait qui est responsable et a pris fait et cause pour Jojo (Joseph). Il faut dire que Lulu (Lucienne) est une vraie poison. Et voici que Lulu meurt … Entre reconstitution, empoisonnement, plaidoirie (brillante) et procès, la justice va trancher ! Comme toujours aveugle et impartiale, son bras ne faiblira pas ! Réservation conseillée (jauge limitée). A partir de 10 ans. .

Salle des Fêtes

Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le théâtre en carton Poisson d’avril Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol