LE THÉÂTRE FAIT PEAU NEUVE Mauguio

Découvrez la saison culturelle 2025/2026 !

Le Théâtre Bassaget ouvrira la saison culturelle 2025/2026 avec de nouveaux aménagements favorisant le confort des spectateurs. De nouveaux fauteuils, une jauge augmentée passant de 314 places à 329, un gradinage repensé pour une meilleure visibilité et un meilleur confort, ainsi qu’un nouveau rideau de scène. L’accès aux PMR et à leurs accompagnants sera également amélioré.

Ainsi, nous vous invitons à découvrir en avant-première ce bâtiment historique sous un nouveau jour le mardi 30 septembre, lors d’une soirée festive et décalée ouverte à tous !

Spectacles, visite du théâtre, surprises, … Une programmation originale et haute en couleurs pour ouvrir la saison culturelle !

Mardi 30 septembre 18h30

Théâtre Bassaget Mauguio

Entrée libre Gratuit

SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE

9 place Jules Ferry 34 130 Mauguio

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

English :

Discover the 2025/2026 cultural season!

German :

Entdecken Sie die Kultursaison 2025/2026!

Italiano :

Scoprite la stagione culturale 2025/2026!

Espanol :

Descubra la temporada cultural 2025/2026

