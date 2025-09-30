LE THÉÂTRE FAIT PEAU NEUVE Mauguio
LE THÉÂTRE FAIT PEAU NEUVE Mauguio mardi 30 septembre 2025.
LE THÉÂTRE FAIT PEAU NEUVE
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Découvrez la saison culturelle 2025/2026 !
Le Théâtre Bassaget ouvrira la saison culturelle 2025/2026 avec de nouveaux aménagements favorisant le confort des spectateurs. De nouveaux fauteuils, une jauge augmentée passant de 314 places à 329, un gradinage repensé pour une meilleure visibilité et un meilleur confort, ainsi qu’un nouveau rideau de scène. L’accès aux PMR et à leurs accompagnants sera également amélioré.
Ainsi, nous vous invitons à découvrir en avant-première ce bâtiment historique sous un nouveau jour le mardi 30 septembre, lors d’une soirée festive et décalée ouverte à tous !
Spectacles, visite du théâtre, surprises, … Une programmation originale et haute en couleurs pour ouvrir la saison culturelle !
Mardi 30 septembre 18h30
Théâtre Bassaget Mauguio
Entrée libre Gratuit
SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE
9 place Jules Ferry 34 130 Mauguio
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35
English :
Discover the 2025/2026 cultural season!
German :
Entdecken Sie die Kultursaison 2025/2026!
Italiano :
Scoprite la stagione culturale 2025/2026!
Espanol :
Descubra la temporada cultural 2025/2026
L’événement LE THÉÂTRE FAIT PEAU NEUVE Mauguio a été mis à jour le 2025-09-21 par 34 OT MAUGUIO-CARNON