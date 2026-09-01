Le Théâtre Le théâtre scène nationale de Mâcon Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Le théâtre scène nationale de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Le Théâtre
Le théâtre scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter Le Théâtre autrement ! Lors d’une visite longue ou express, traversez ce bâtiment de 1975, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et accédez à des espaces rarement ouverts au public : loges, dessous de scène, plateau du Grand Théâtre… Plongez dans l’histoire du lieu et rencontrez Clédat & Petitpierre, artistes associé·es actuellement en résidence au Théâtre. Une visite accessible à tous les curieux·ses ! .
Le théâtre scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 82 99 billetterie@theatre-macon.com
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English : Le Théâtre
L’événement Le Théâtre Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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