Le théâtre Simone Veil Le Théâtre Saint-Nazaire

Le théâtre Simone Veil Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Le Théâtre Loire-Atlantique

Gratuit. Inscription sur place 30 min avant l’horaire souhaité. Les visites sont réservées aux personnes valides à partir de 10 ans non sujettes au vertige. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Côté cour ou côté jardin ? Depuis les loges des artistes jusqu’au plateau, le Théâtre Simone Veil vous ouvre ses portes pour des visites en compagnie de l’équipe de la scène nationale et vous explique tout !

Par le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Le Théâtre 6 rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240229136 https://www.letheatre-saintnazaire.fr/

© Photographe Dominique Macel. Coll. Ville de Saint-Nazaire