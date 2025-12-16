Le Théorème de la pyramide, par Data Scalies ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 13 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. La pyramide de Blaise Pascal fait face à des pillages. Alors que l’enquête bat son plein, une étudiante se retrouve coincée à l’intérieur après avoir utilisé sa machine à remonter le temps.

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Data Scalies, pour « Le Théorème de la pyramide », une comédie créée la troupe.

Dans la pyramide de Blaise Pascal, rien ne va plus ! Nous sommes en -461 et depuis quelques mois, la pyramide fait face à des pillages. Alors que l’enquête bat son plein, une étudiante en école d’ingénieurs se retrouve coincée dans la pyramide après avoir utilisé sa machine à remonter le temps.

* Tarifs : 6 €. 4 €

* Durée : 1h30

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T22:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-theoreme-de-la-pyramide-ven-13-mars-a-20h30 02 99 33 20 01 contact@adec-theatre-amateur.fr

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



