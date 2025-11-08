Le Thérémine à la médiathèque – Monte le son 2025 Médiathèque Edmond Rostand Paris

Le Thérémine à la médiathèque – Monte le son 2025 Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 8 novembre 2025.

Le Festival Monte le son Etonnants instruments se déroulera sur l’ensemble du réseau des bibliothèques du 6 novembre au 6 décembre.

Les quatre événements à la médiathèque Edmond Rostand :

. Samedi 8 novembre à 15h : l’heure des instruments insolites – carte blanche au public. Nous vous invitons à venir présenter vos propres instruments singuliers ou rares. Une présentation du Thérémine sera donnée au début. Sur inscription.

. Mercredi 12 novembre à 16h30 : l’heure du thérémine pour les enfants. Présentation et découverte de l’instrument. Dés 6 ans. Sur inscription.

. Samedi 22 novembre à 15h : l’heure du cinéma thérémine – Projection d’extraits de films avec des morceaux de thérémine, commentée par les bibliothécaires. Entrée libre.

· Samedi 29 novembre 15h : « nous l’horizon resterons seul », récit d’une odyssée, Jean-François Spricigo et Fabrice Naud – Spectacle photo, poésie et musique, à partir du livre de Jean-François Spricigo, accompagné par Fabrice Naud au thérémine et au saxo. Jean-François Spricigo est artiste en résidence au 104. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Alexandra stepanoff ; Crédits : Libre de droit

L’édition 2025 du festival de musique en bibliothèque Monte le son est dédié aux instruments insolites. Dans cet esprit, la médiathèque Edmond Rostand présente un cycle d’événements mêlant photo, musique et cinéma. Des moments de médiation sont proposés, pour adultes et enfants, afin de faire connaître et de manipuler le thérémine. Ce cycle se clôturera avec un photo-concert accompagné au thérémine.

Du samedi 08 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

gratuit

Les ateliers nécessitent de s’inscrire préalablement.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T00:59:59+01:00

Date(s) :

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand