Le Theusseret en habit de fête, chemin des seignottes 25470 GOUMOIS, Saignelégier
samedi 19 septembre 2026 · chemin des seignottes 25470 GOUMOIS · Saignelégier
Informations pratiques
Le Theusseret en habit de fête Samedi 19 septembre, 15h00 chemin des seignottes 25470 GOUMOIS District des Franches-Montagnes
pas de limite de places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Mise en valeur exceptionnelle du site par un spécialiste d’éclairage et découverte de la Seigneurerie de Franquemont, avec une randonnée accompagnée. Venez nombreux découvrir ce paysage à couper le souffle !
chemin des seignottes 25470 GOUMOIS goumois Saignelégier 2354 District des Franches-Montagnes Jura
Mise en valeur exceptionnelle du site par un spécialiste d’éclairage et découverte de la Seigneurerie de Franquemont, avec une randonnée accompagnée. Venez nombreux découvrir ce paysage à couper le !…
©Taillard