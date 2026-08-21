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AGENDA · Saignelégier

Le Theusseret en habit de fête, chemin des seignottes 25470 GOUMOIS, Saignelégier

samedi 19 septembre 2026 · chemin des seignottes 25470 GOUMOIS · Saignelégier

Le Theusseret en habit de fête, chemin des seignottes 25470 GOUMOIS, Saignelégier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
chemin des seignottes 25470 GOUMOIS
Adresse
goumois
Ville
2354 Saignelégier
Département
District des Franches-Montagnes
Tarif
pas de limite de places

Le Theusseret en habit de fête Samedi 19 septembre, 15h00 chemin des seignottes 25470 GOUMOIS District des Franches-Montagnes

pas de limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Mise en valeur exceptionnelle du site par un spécialiste d’éclairage et découverte de la Seigneurerie de Franquemont, avec une randonnée accompagnée. Venez nombreux découvrir ce paysage à couper le souffle !

chemin des seignottes 25470 GOUMOIS goumois Saignelégier 2354 District des Franches-Montagnes Jura
Mise en valeur exceptionnelle du site par un spécialiste d’éclairage et découverte de la Seigneurerie de Franquemont, avec une randonnée accompagnée. Venez nombreux découvrir ce paysage à couper le !…

©Taillard