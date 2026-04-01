Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Salle des fêtes Le Thil

Le Thil

Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal

Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Marché artisanal avec 15 exposants vin, cidre, miel, bijoux, objets déco, vêtements, gourmandises et bien d’autres.

Restauration sur place. .

Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com

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English : Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal

L’événement Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Le Thil a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme