Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Salle des fêtes Le Thil
Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Salle des fêtes Le Thil dimanche 12 avril 2026.
Le Thil
Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal
Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Marché artisanal avec 15 exposants vin, cidre, miel, bijoux, objets déco, vêtements, gourmandises et bien d’autres.
Restauration sur place. .
Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com
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L’événement Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Le Thil a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme