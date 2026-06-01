Le Thil-en-Vexin fête l’été Marché artisanal Le Thil dimanche 14 juin 2026.

Le Thil

Le Thil-en-Vexin fête l’été Marché artisanal

8 Rue du Moulin Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Marché artisanal bijoux, vin, rhum, miel, accessoires, cidre/calva, objets déco, plats cuisinés et plein d’autres.

Ventes de livres d’occasion.

Food-truck de crêpes le midi. .

8 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 21 mairie.lethil@wanadoo.fr

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English : Le Thil-en-Vexin fête l’été Marché artisanal

L’événement Le Thil-en-Vexin fête l’été Marché artisanal Le Thil a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme