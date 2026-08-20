Le Ti Bal, Jardin de l’Ancienne Bibliothèque, La Rivière

Informations pratiques

Le Ti Bal Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin de l’Ancienne Bibliothèque La Réunion

Gratuit et ouvert à tou.te.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Un bal la poussière ? Oui, mais pas seulement ! Venez écouter et voir des artistes de tous horizons transmettre leurs univers.

Concerts, spectacles, ateliers, jeux, maquillage, il y en a pour tout le monde !

Sans oublier notre buvette à tarif associatif, et les créations de nos précieuses petites mains.

Jardin de l’Ancienne Bibliothèque Route Hubert Delisle, La Rivière Saint-Louis La Rivière 97421 La Rivière Saint-Louis La Réunion La Réunion +262692819649 https://www.facebook.com/lalouverie974

Un bal la poussière ? Oui, mais pas seulement ! Venez écouter et voir des artistes de tous horizons transmettre leurs univers.

©Sandrine Choët