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AGENDA · La Rivière

Le Ti Bal, Jardin de l’Ancienne Bibliothèque, La Rivière

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'Ancienne Bibliothèque · La Rivière

Le Ti Bal, Jardin de l’Ancienne Bibliothèque, La Rivière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin de l'Ancienne Bibliothèque
Adresse
Route Hubert Delisle, La Rivière Saint-Louis
Ville
97421 La Rivière
Département
La Réunion
Tarif
Gratuit et ouvert à tou.te.s

Le Ti Bal Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin de l’Ancienne Bibliothèque La Réunion

Gratuit et ouvert à tou.te.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Un bal la poussière ? Oui, mais pas seulement ! Venez écouter et voir des artistes de tous horizons transmettre leurs univers.
Concerts, spectacles, ateliers, jeux, maquillage, il y en a pour tout le monde !
Sans oublier notre buvette à tarif associatif, et les créations de nos précieuses petites mains.

Jardin de l’Ancienne Bibliothèque Route Hubert Delisle, La Rivière Saint-Louis La Rivière 97421 La Rivière Saint-Louis La Réunion La Réunion +262692819649 https://www.facebook.com/lalouverie974
Un bal la poussière ? Oui, mais pas seulement ! Venez écouter et voir des artistes de tous horizons transmettre leurs univers.

©Sandrine Choët