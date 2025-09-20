Le Ti Bal Jardin de l’ancienne bibliothèque La Rivière

Le Ti Bal Jardin de l’ancienne bibliothèque La Rivière samedi 20 septembre 2025.

Le Ti Bal Samedi 20 septembre, 14h00 Jardin de l’ancienne bibliothèque La Réunion

événement gratuit et ouvert à tou.te.s. Il est possible de réserver une navette avant le 12/09/2025 au 0692.81.96.49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Le Ti Bal revient !

Rejoignez-nous en famille pour cet événement convivial autour des musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs.

Partagez un goûter en jouant à des jeux lontan, baladez vous sous les arbres pour admirer les oeuvres de nos artistes riviérois. Un moment agréable où l’on retrouve de vieilles connaissances, pendant que les enfants cavalcadent dans la bonne humeur. Un peu de douceur de vivre ça fait du bien, non ?

Jardin de l’ancienne bibliothèque route Hubert Delisle, 97421 La Rivière Saint-Louis La Rivière 97421 La Réunion La Réunion

Le Ti Bal revient !

Sandrine Choët