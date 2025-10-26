LE TIC-TAC D’ANTIDE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Le grand retour de Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts !

Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts, nous invite à remonter le temps… ce temps que l’humanité s’acharne à vouloir mesurer en regardant le ciel du sablier à la montre moderne, en passant par la clepsydre et l’astrolabe ! Pour vous guider dans votre enquête, votre étoile sera un aventurier du XVIIIe siècle Antide Janvier, maître horloger et astronome, né dans un village reculé du Jura, et propulsé à Versailles après moult péripéties… 3 .

