‘Le tissu dans l’art’ Conférence et atelier broderie Vecoux

Vecoux Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

C’est nouveau !

Depuis quelques mois, en plus de ses médiations et ateliers les mercredis après midi, la Micro-Folie des Vosges Secrètes propose des Rencontres Artistiques . Un nouveau format, en soirée et en fin de semaine, pour faire découvrir l’histoire de l’art aux adultes curieux !

Au programme le vendredi 10 octobre, de 18h à 20h, au 1er étage de la mairie de Vecoux une micro-conférence sur une sélection d’œuvres d’art en tissu à travers les époques, suivie d’un micro-atelier d’initiation à la broderie.

Sur inscription par mail micro-folie@ccpvm.fr ou par téléphone 06 17 23 15 74Adultes

Vecoux 88200 Vosges Grand Est +33 6 17 23 15 74 micro-folie@ccpvm.fr

English :

It’s new!

For several months now, in addition to its mediation and workshops on Wednesday afternoons, the Vosges Secrètes Micro-Folie has been offering Rencontres Artistiques . A new format, in the evenings and on weekends, to help curious adults discover the history of art!

On Friday, October 10, from 6pm to 8pm, on the 1st floor of the Vecoux town hall: a micro-conference on a selection of works of fabric art from different eras, followed by a micro-workshop giving an introduction to embroidery.

Registration by e-mail: micro-folie@ccpvm.fr or by telephone: 06 17 23 15 74

German :

Das ist neu!

Seit einigen Monaten bietet die Micro-Folie des Vosges Secrètes zusätzlich zu ihren Mediationen und Workshops am Mittwochnachmittag auch Rencontres Artistiques (Kunsttreffen) an. Ein neues Format, abends und am Wochenende, um neugierigen Erwachsenen die Kunstgeschichte näher zu bringen!

Auf dem Programm stehen am Freitag, den 10. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im 1. Stock des Rathauses von Vecoux: ein Mikrovortrag über eine Auswahl von Kunstwerken aus Stoff im Laufe der Epochen, gefolgt von einem Mikro-Workshop zur Einführung in die Stickerei.

Nach Anmeldung per E-Mail: micro-folie@ccpvm.fr oder telefonisch: 06 17 23 15 74

Italiano :

Questa è nuova!

Da qualche mese, oltre alla mediazione e ai laboratori del mercoledì pomeriggio, la Micro-Folie des Vosges Secrètes propone i Rencontres Artistiques . Un nuovo format, la sera e nei fine settimana, per aiutare gli adulti curiosi a scoprire la storia dell’arte!

Venerdì 10 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00, al 1° piano del municipio di Vecoux: una micro-conferenza su una selezione di opere d’arte su tessuto di diverse epoche, seguita da un micro-laboratorio di ricamo introduttivo.

Iscrizioni via e-mail: micro-folie@ccpvm.fr o per telefono: 06 17 23 15 74

Espanol :

¡Eso es nuevo!

Desde hace unos meses, además de la mediación y los talleres de los miércoles por la tarde, la Micro-Folie des Vosges Secrètes propone Rencontres Artistiques . Un nuevo formato, por las tardes y los fines de semana, para que los adultos curiosos descubran la historia del arte

El viernes 10 de octubre, de 18:00 a 20:00, en la 1ª planta del ayuntamiento de Vecoux: microconferencia sobre una selección de obras de arte en tela de diferentes épocas, seguida de un microtaller de iniciación al bordado.

Inscripciones por correo electrónico: micro-folie@ccpvm.fr o por teléfono: 06 17 23 15 74

