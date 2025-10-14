LE TISSU DES RÊVES Centre Culturel de Courbevoie Courbevoie

LE TISSU DES RÊVES Jeudi 11 décembre, 19h00 Centre Culturel de Courbevoie Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T19:00:00+01:00 – 2025-12-11T21:00:00+01:00

Fin : 2025-12-11T19:00:00+01:00 – 2025-12-11T21:00:00+01:00

L’enfant à naître est un présent qui demande à s’écrire, un passé qui veut se prolonger, un futur qui cherche à s’inventer. Depuis toujours, les parents vont voir les « Sœurcières » et leur glissent à l’oreille leurs souhaits, afin qu’elles tracent les rêves pour l’enfant à venir sur le tissu qui accueillera le nouveau-né. Les rêves ont longtemps été les mêmes: pour les garçons : force, réussite, richesse, virilité, prospérité ; pour les filles : beauté, douceur, mariage, docilité, fécondité… Mais, il y a eu une fois, il était une fois, eux, futurs parents d’une fille. Il a parlé, elle n’a rien dit. Mais la nuit elle est revenue, parce que bien que les mots lui manquent, elle sent au plus profond d’elle que les rêves pour sa fille à venir doivent être différents. Les Sœurcières ne pouvant faire les rêves à sa place l’invitent à les construire en sondant ce qui la brûle, ce qui la fait sourire, ce qui l’émeut…Entre conte, musique et danse, Le Tissu des Rêves à la manière d’un récit initiatique évoque les violences faites aux femmes et questionne leur place dans la société…

Centre Culturel de Courbevoie 14 bis Square de l’Hôtel de Ville 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine Île-de-France

Cie Volubilis- Véronique Essaka- De Kerpel Feminisme violences faites aux femmes