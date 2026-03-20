Le Titan fait son cinéma La muscadeterrie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 19:00 –

Gratuit : non Libre, participation au chapeau Tout public – Age maximum : 99

Ils font trembler le box-office et font lever les foules à chaque apparition. Le monde entier nous les envie.Un casting cinq étoiles pour une soirée exceptionnelle. Après avoir raflé tous les prix sur la scène régionale, on retrouve ces acteurs d’exception de la troupe d’improvisation du titan pour un spectacle qui mettra à l’honneur le septième art. Du suspense, de l’amour, de l’humour, de l’effroi, des effets spéciaux, des enquêtes passionnantes, des phrases chocs, des gimmicks. Venez nombreux pour assister à ce spectacle qui s’annonce haut en couleurs et en émotions. Une représentation unique en avant-première, en clair et en direct à La Muscadetterie le vendredi 27/03 à 19h. L’ouvreuse étant en vacances, l’accès est libre avec une participation libre à votre bon cœur à l’issue du spectacle.

La muscadeterrie Nantes 44300



Afficher la carte du lieu La muscadeterrie et trouvez le meilleur itinéraire

