Le Tivoli côté coulisses un été à la carte Montargis

Le Tivoli côté coulisses un été à la carte

Découvrez l’envers du décor de la salle de spectacles du Tivoli et rencontrez ceux qui travaillent derrière le rideau pour accueillir les artistes et le public.

Un moment d’échanges et de convivialité !

Durée 1h00. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 contact@tourisme-montargis.fr

English :

Backstage at Le Tivoli a summer à la carte

German :

Der Tivoli hinter den Kulissen ein Sommer à la carte

Italiano :

Dietro le quinte di Le Tivoli un’estate à la carte

Espanol :

Entre bastidores en Le Tivoli: un verano a la carta

