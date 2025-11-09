Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre Saint-Léger-le-Guérétois
Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre Saint-Léger-le-Guérétois dimanche 9 novembre 2025.
Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre
Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois Creuse
Randonnées VTT/VAE de 25 km et 40 km.
Randonnées VTT famille accompagnée de 16km
Randonnées pédestres 10 km et 15 km.
Pot de convivialité au départ et à l’arrivée.
Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42 jean-lucdumignard@orange.fr
