Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre Saint-Léger-le-Guérétois

Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre

Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Randonnées VTT/VAE de 25 km et 40 km.

Randonnées VTT famille accompagnée de 16km

Randonnées pédestres 10 km et 15 km.

Pot de convivialité au départ et à l’arrivée.

Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42 jean-lucdumignard@orange.fr

