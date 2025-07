Le Tof Théâtre Chapelle de la Congrégation Poligny

Le Tof Théâtre samedi 13 septembre 2025.

Le Tof Théâtre

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

OUVERTURE DE SAISON

Mi-Scène vous propose de venir découvrir les spectacles et actions culturelles qui jalonneront sa programmation 2025-2026.

Ce sera le moment idéal pour prendre vos adhésions et vos places pour cette nouvelle saison. Mais également pour les 10-17 ans de s’inscrire à la Compagnie de théâtre Amateure Jeunes !

Le Tof Théâtre sera présent avec deux spectacles

ÉTÉ 69

Panier d’osier et nappe à carreaux

Prairies et buissons… ardents !

À la recherche d’un coin d’ombre,

Loin des regards

Pique-nique torride

Jean joue avec ses souvenirs

Ils lui sortent de la tête et des mains

Ils entrent dans nos yeux, nos oreilles…

Alors s’allument nos petits soleils

CHAUD MUST GO ON

La tension monte, le public attend Bernard.

Bernard veut y monter, sur cette scène qui est son Saint Graal.

Mais face à toutes les adversités, Bernard ne désespère jamais !

Et une fois qu’il y est enfin, c’est tel une Big Boy , locomotive

à vapeur lancée à pleine vitesse sur les rails du blues et du

rock’n’roll, qu’il assure son show.

Production Nicolas Laine et le TOF Théâtre

Avec l’aide de la FWB / La Province du Brabant Wallon

Spectacle fabriqué au MONTY Tiers-lieu artistique, culturel et citoyen à Genappe

Bar et petite restauration à partir de 19h30

Barquette gourmande (charcuterie, fromage, 8€) sur réservation jusqu’au 12.09 avant 16 h. .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

